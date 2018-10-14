Михайлюк стал самым результативным баскетболистом матча против действующих чемпионов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В заключительных поединках предсезонного турнира НБА “Лос-Анджелес Лейкерс” украинца Святослава Михайлюка противостоял чемпионам лиги “Голден Стэйт Уорриорз”, передает корреспондент УНН.
В первой четверти черкащанин сыграл 7 минут и поразил кольцо “воинов” с дальней дистанции и попал с двух штрафных. После перерыва Михайлюк еще трижды отличился — дважды в проходе, и однажды со средней дистанции.
После перерыва 47-й пик драфта-2018 продолжил демонстрировать бомбардирские способности и закончил игру в качестве наиболее результативного игрока поединка — 22 очка за 31:32 минуты (6/13 двухочковые, 2/5 трехочковые, 4/4 штрафные) при 4 передачах и 1 подбор.
Примечательно, что игра завершилась победой “Лейкерс” 119:105, а лучшим в составе “Уорриорз” стал Клей Томпсон — 21 балл.
Добавим также, “Лейкерс” стартует в регулярном чемпионате НБА 19-го октября игрой с “Портлендом”.