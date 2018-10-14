Михайлюк став найрезультативнішим баскетболістом матчу проти чинних чемпіонів НБА

У першій чверті черкасець відіграв 7 хвилин і вразив кільце “воїнів” з дальньої дистанції та поцілив два штрафні. Після перерви Михайлюк ще тричі відзначився — двічі у проході, і одного разу із середньої дистанції.

По перерві 47-й пік драфту-2018 продовжив демонструвати бомбардирські здібності і закінчив гру в якості найбільш результативного гравця поєдинку — 22 очки за 31:32 хвилини (6/13 двоочкові, 2/5 триочкові, 4/4 штрафні) при 4 передачах і 1 підбиранню.

Примітно, що гра завершилася перемогою “Лейкерс” 119:105, а кращим у складі “Ворріорс” став Клей Томпсон — 21 бал.

Додамо також, “Лейкерс” стартуватиме в регулярному чемпіонаті НБА 19-го жовтня грою з “Портлендом”.