Михайлюк провел лучший матч карьеры в Летний лиге НБА

Наш земляк открыл счет во встрече, реализовав бросок с отклонением. Также ему удался средний бросок. При втором выходе на паркет черкащанин отправил в кольцо “Филадельфии” два трехочковых.

После большого перерыва Михайлюк продолжил бомбить кольцо противников и завершил игру с рекордными для него 17 очками (2/3 двухочковые, 4/8 трехочковые, 1/2 штрафные). Также ему только одного подбора не хватило до дабл-дабл — 9, при 1 перехвате и 1 передачи.

Встреча закончилась уверенным выигрышем “Лейкерс” — 96:79.

Примечательно, что для “Лейкерс” данная победу стала первой после четырех проведенных игр в нынешней Летний лиге.