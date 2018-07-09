Михайлюк провел лучший матч карьеры в Летний лиге НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинец Святослав Михайлюк сыграл свой четвертый матч в форме “Лос-Анджелес Лейкерс”. “Озерные” в рамках Летней лиги соревновались с “Филадельфией 76”, передает корреспондент УНН.
Наш земляк открыл счет во встрече, реализовав бросок с отклонением. Также ему удался средний бросок. При втором выходе на паркет черкащанин отправил в кольцо “Филадельфии” два трехочковых.
После большого перерыва Михайлюк продолжил бомбить кольцо противников и завершил игру с рекордными для него 17 очками (2/3 двухочковые, 4/8 трехочковые, 1/2 штрафные). Также ему только одного подбора не хватило до дабл-дабл — 9, при 1 перехвате и 1 передачи.
Встреча закончилась уверенным выигрышем “Лейкерс” — 96:79.
Примечательно, что для “Лейкерс” данная победу стала первой после четырех проведенных игр в нынешней Летний лиге.