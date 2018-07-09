Михайлюк провів найкращий матч кар'єри в Літній лізі НБА

Наш земляк відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши кидок з відхиленням. Також йому вдався середній кидок. При другому виході на паркет черкасець відправив у кільце “Філадельфії” два триочкових.

Після великої перерви Михайлюк продовжив бомбардувати кільце супротивників та завершив гру з рекордними для нього 17 очками (2/3 двоочкові, 4/8 триочкові, 1/2 штрафні). Також йому лише одного підбирання не вистачило до дабл-даблу — 9, при 1 перехопленні та 1 передачі.

Зустріч закінчилася впевненим виграшем “Лейкерс” — 96:79.

Примітно, що для “Лейкерс” дана звитягу стала першою після чотирьох проведених ігор у цьогорічній Літній лізі.