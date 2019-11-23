Михайлюк помог "Детройту" победить в украинском дерби в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В рамках регулярного сезона НБА "Атланта Хокс" Украинская Алексея Леня гостила в "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.
В начале второй четверти украинцы устроили заочную "перестрелку" - на два слэм-данки Леня, Михайлюк ответил трехочковым. Вопрос относительно победителя матча были сняты задолго до финального свистка, ведь баскетболисты команды хозяина имели ощутимое преимущество. В результате 128:103 в пользу "поршней".
Михайлюк провел на паркете рекордную для себя 31 минуту за которую набрал 5 очков (1/3 двухочковые, 1/2 трехочковые), отдал 4 передачи, выполнил 1 передачу и 2 перехвата при одном фоле и потере.
Лень также вошел в игру со скамейки запасных, провел на паркете 15 минут за которые успел набрать 12 баллов (5/7 двухочковые), выполнить 3 подбора, 1 блок-шот, 1 перехват и отдать 1 передачу при 3 фолах и 2 потерях.
Заметим, что "Детройт" закончил серию из 5 поражений подряд и теперь имеет баланс 5-10 и занимает 11 место в Восточной конференции. В "Хокс" 5-поражение подряд - 4 выигрышей при 11 фиаско.