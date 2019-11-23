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Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти в українському дербі в НБА

Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти в українському дербі в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В рамках регулярного сезону НБА "Атланта Хокс" українця Олексія Леня гостювала у "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.

На початку другої чверті українці влаштували заочну "перестрілку" – на два слем-данки Леня, Михайлюк відповів триочковим. Питання стосовно переможця матчу були зняті задовго до фінального свистка, адже баскетболісти команди господаря мали відчутну перевагу. Як наслідок 128:103 на користь "поршнів".

Михайлюк провів на паркеті рекордну для себе 31 хвилину за яку набрав 5 очок (1/3 двоочкові, 1/2 триочкові), віддав 4 передачі, виконав 1 передачу та 2 перехоплення при одному фолі та втраті.

Лень також увійшов у гру з лавки запасних, провів на паркеті 15 хвилин за які встиг набрати 12 балів (5/7 двоочкові), виконати 3 підбирання, 1 блок-шот, 1 перехоплення та віддати 1 передачу при 3 фолах та 2 втратах.

Зауважимо, що "Детройт" закінчив серію із 5 поразок поспіль і наразі має баланс 5-10 та посідає 11 місце у Східній конференції. У "Хокс" 5-та поразка підряд – 4 виграшів при 11 фіаско.

Українські Національні Новини

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