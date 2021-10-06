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Михаил Поплавский: миссия Университета культуры - стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень

Михаил Поплавский: миссия Университета культуры - стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень

Киев  •  УНН

 • 36848 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. О резонансном факультете ТикТок, идею создания и перспективы развития Михаил Поплавский рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

“ТикТок — это космос! ТикТок — это эмоциональный бизнес! Мир „пляшет“ под дудку таланта. Ответы на вопросы о факультете ТикТок — в новом интервью. Продолжается третья интеллектуально-информационная революция! Идет „Битва мозгов“! Факультет ТикТок в топе мировых новостей. Ломаем стереотипы! Мы продолжаем творить новую историю Украины! Миссия Университета культуры — стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень! Бизнес ждет талантливых ТикТокеров. Будь в тренде!”, — написал Поплавский в заметке к своему посту.

На видео Михаил Поплавский рассказывает, что идея создания факультета ТикТок в Киевском университете культуры возникла с просьбой об этом студентов.

“Факультет ТикТок — это космос! Я мог бы сравнить, без лишней скромности, потому что сейчас скромность не в тренде и не в моде, это Маск в космосе и Поплавский с ТикТок в космосе. Это большая перспектива. Время покажет, кто прав, а кто неправ. Молодежь меня поддержала, а старшее поколение начало меня критиковать. Это нормально, потому что всегда активное меньшинство побеждает большинство, потому что некоторые люди не понимают, что за этим большая стратегия развития каждой личности, стратегия развития Украины. И мы должны завоевать информационное пространство всего мира полностью через ТикТок, украинизировать его и другие социальные сети”.

Ожидали что из всех ваших проектов именно факультет ТикТок вызовет такой масштабный резонанс, спросила интервьюер на что Поплавский ответил: “Два проекта в моей жизни вызвали такой резонанс. Первый — это пиар проект „Поющий ректор как технология“, когда я вышел на сцену и второй — Факультет ТикТок, который мы открыли первые в мире. Все информационные агентства продублировали — первые в мире! И мне приятно, что мы — первые. Я люблю быть лидером и режиссером жизни. От того что я делаю, что я создаю зависит будущее каждого студента. Сегодня счастье каждого человека — когда ты делаешь счастливыми других. Кризис показал, что можно делать немножко по-другому. Мы меняемся под давлением внешних обстоятельств. Формируем новые привычки и подходы”.

Он также рассказал как реагирует на то, что в народе Университет культуры называют Университетом Поплавского.

“Михаил Поплавский — это медиафигура, как бренд, как лицо университета. Мы шли практически до этого 30 лет”, — заявил поющий ректор.

О том как создать уникальный проект Михаил Поплавский отметил: “Сегодня мы должны смотреть в будущее, мы должны творить мир лучше. У всех трендов есть срок годности, они постоянно меняются, и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы, оставаться актуальными и опережать время. Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире нужно увидеть то, чего другие не видят”.

Поплавский отметил, что не стоит боятся ошибиться или показаться смешным.

На вопрос о рецепте успеха, что важнее деньги или талант Михаил Поплавский ответил: “Талант правит бизнесом, а деньги это только ресурс для достижения цели”.

Студентам же факультета ТикТок следует обладать талантом, креативностью, неповторимостью и украинской настойчивостью.

“Факультет ТикТок для студентов университета культуры — это бесплатное второе высшее образование”, — подчеркнул Поплавский, заявив что его основная миссия — “дать молодому поколению самореализоваться, стать топовыми лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень!”.

На факультете ТикТок действует уникальная учебная программа профессионально-практической подготовки, аналогов которой нет в мире.

Проводят мастер-классы, тренинги, профессионально-практические занятия популярные тиктокеры, инфлюенсеры, блогеры, топ-менеджеры, режиссеры, хореографы и другие.

Вместе с Михаилом Поплавским своими инсайтами, лайфхаками, профессиональными знаниями и умениями на инновационных занятиях уже поделились украинский тиктокер, блоггер из миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок) Влад Ледбой; основатель первого украинского ТикТок дома Top Team House Кирилл Кудрявцев; звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан; брендмейкер, директор международного консалтингового агентства, кандидат наук по социальным коммуникациям, преподаватель факультета ТикТок Вилена Воронова; заместитель главного редактора и Head of Digital-маркетинг Ассоциации ритейлеров Украины, преподаватель факультета ТикТок Николай Маранчак; известный украинский танцовщик, участник шоу “Танцы со звездами”, судья проекта “Украина имеет талант”, преподаватель факультета ТикТок Евгений Кот; украинские тиктокеры с миллионными аудиториями; украинский хореограф-постановщик, художественный руководитель балета “Форсайт”, преподаватель Университета культуры Александрович Лещенко; спикер и преподаватель тренингов по продвижению в ТикТок, YouTube-специалист, блоггер, участник шоу “Холостячка” Андрей Шатырко; звездный хореограф, преподаватель Университета культуры Илона Гвоздева; студентка Университета культуры, украинская певица, актриса, блоггер и тиктокер-миллионник Анна Тринчер (1,8 млн. подписчиков TikTok) актриса, блоггер, звездная выпускница Университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн. подписчиков TikTok) и другие.

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