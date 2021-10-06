Михайло Поплавський: місія Університету культури - стати лідерами у медіабізнесі і вивести український ТікТок на світовий рівень

“ТікТок — це космос! ТікТок — це емоційний бізнес! Світ „танцює“ під дудку таланту. Відповіді на питання про факультет ТікТок — у новому інтерв’ю. Триває третя інтелектуально-інформаційна революція! Йде „Битва мізків“! Факультет ТікТок в топі світових новин. Ламаємо стереотипи! Ми продовжуємо творити нову історію України! Місія Університету культури — стати лідерами в медіабізнесі і вивести український ТікТок на світовий рівень! Бізнес чекає талановитих ТікТокерів. Будь в тренді!”, — написав Поплавський у замітці до свого посту.

View this post on Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

На відео Михайло Поплавський розповідає, що ідея створення факультету ТікТок в Київському університеті культури виникла з проханням про це студентів.

“Факультет ТікТок — це космос! Я міг би порівняти, без зайвої скромності, тому що зараз скромність не у тренді і не у моді, це Маск к космосі і Поплавський з ТікТок в космосі. Це велика перспектива. Час покаже, хто правий, а хто неправий. Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, тому що деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України. І ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через ТікТок, українізувати його і інші соціальні мережі”.

Очікували що з усіх ваших проектів саме факультет ТікТок викличе такий масштабний резонанс, запитала інтерв’юер на що Поплавський відповів: “Два проекти у моєму житті викликали такий резонанс. Перший — це піар проект „Співаючий ректор як технологія“, коли я вийшов на сцену і другий — Факультет ТікТок, який ми відкрили перші у світі. Всі інформаційні агентства продублювали — перші у світі! І мені приємно, що ми — перші. Я люблю бути лідером і режисером життя. Від того що я роблю, що я створюю залежить майбутнє кожного студента. Сьогодні щастя кожної людини — коли ти робиш щасливими інших. Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми змінюємося під тиском зовнішніх обставин. Формуємо нові звички і підходи”.

Він також розповів як реагує на те, що у народі Університет культури називають Університетом Поплавського.

“Михайло Поплавський — це медіафігура, як бренд, як особа університету. Ми йшли практично до цього 30 років”, — заявив співаючий ректор.

Про те як створити унікальний проект Михайло Поплавський зазначив: “Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні творити світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються, і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи, залишатися актуальними і випереджати час. Щоб заявити про себе і стати оригінальним у цьому шаленому світі потрібно побачити те, чого інші не бачать”.

Поплавський зазначив, що не варто боятися помилитися або здатися смішним.

На запитання про рецепт успіху, що важливіше гроші чи талант Михайло Поплавський відповів: “Талант править бізнесом, а гроші це тільки ресурс для досягнення мети”.

Студентам же факультету ТікТок слід мати талант, креативність, неповторність і українську наполегливість.

“Факультет ТікТок для студентів університету культури — це безкоштовна другу вища освіта”, — підкреслив Поплавський, заявивши що його основна місія — “дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі і вивести український ТікТок на світовий рівень!”.

На факультеті ТікТок діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає у світі.

Проводять майстер-класи, тренінги, професійно-практичні заняття популярні тіктокери, інфлюенсери, блогери, топ-менеджери, режисери, хореографи та інші.

Разом з Михайлом Поплавським своїми інсайтами, лайфхаками, професійними знаннями і вміннями на інноваційних заняттях вже поділилися український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн. підписників в ТікТок) Влад Ледбой; засновник першого українського ТікТок будинку Top Team House Кирило Кудрявцев; зоряний викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан; брендмейкери, директор міжнародного консалтингового агентства, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач факультету ТікТок Вілена Воронова; заступник головного редактора і Head of Digital-маркетингу Асоціації рітейлерів України, викладач факультету ТікТок Микола Маранчак; відомий український танцівник, учасник шоу “Танці з зірками”, суддя проекту “Україна має талант”, викладач факультету ТікТок Євген Кот; українські тіктокери з мільйонними аудиторіями; український хореограф-постановник, художній керівник балету “Форсайт”, викладач Університету культури Олександрович Лещенко; спікер і викладач тренінгів з просування в ТікТок, YouTube-фахівець, блогер, учасник шоу “Холостячка” Андрій Шатирко; зоряний хореограф, викладач Університету культури Ілона Гвоздьова; студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн. передплатників TikTok) актриса, блогер, зоряна випускниця Університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн. передплатників TikTok) та інші.