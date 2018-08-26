Мигранты с судна Diciotti смогут в скором времени сойти на берег
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Мигранты, которые на протяжении пяти дней находятся на борту судна итальянской службы береговой охраны Diciotti в порту Катании (остров Сицилия), смогут в ближайшие часы сойти на берег. Об этом в субботу заявил глава МВД и вице-премьер Италии Сальвини, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
“Мигранты, находящиеся на борту Diciotti, смогут сойти в ближайшие часы”, — приводит агентство слова министра. Он заявил, что большую часть из них примет церковь Италии.
Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 мигрантов сойдут на берег и будут доставлены в местную больницу. До этого власти санкционировали высадку 27 несовершеннолетних. На борту Diciotti остаются 150 мигрантов, спасенных 10 дней назад в Средиземном море.
В субботу стало известно, что итальянская прокуратура начала расследование в связи с ситуацией на Diciotti. Поводом для его проведения стали действия внешнеполитического ведомства и распоряжения министра, запрещающие высадку мигрантов, в прокуратуре назвали незаконными и нарушающими международное право. По данным британской газеты The Guardian, под следствием находится сам Сальвини.