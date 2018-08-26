Мігранти зі судна Diciotti зможуть незабаром зійти на берег
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Мігранти, які протягом п’яти днів перебувають на борту судна італійської служби берегової охорони Diciotti в порту Катанії (острів Сицилія), зможуть у найближчі години зійти на берег. Про це в суботу заявив глава МВС і віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні, повідомляє УНН із посиланням на AFP.
“Мігранти, що знаходяться на борту Diciotti, зможуть зійти у найближчі години”, — наводить агентство слова міністра. Він заявив, що більшу частину з них прийме церква Італії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 16 мігрантів зійдуть на берег і будуть доставлені в місцеву лікарню. До цього влада санкціонувала висадку 27 неповнолітніх. На борту Diciotti залишаються 150 мігрантів, врятованих 10 днів тому в Середземному морі.
У суботу стало відомо, що італійська прокуратура почала розслідування у зв'язку з ситуацією на Diciotti. Приводом для його проведення стали дії зовнішньополітичного відомства і розпорядження міністра, що забороняють висадку мігрантів, які в прокуратурі назвали незаконними і такими, що порушують міжнародне право. За даними британської газети The Guardian, під слідством знаходиться сам Сальвіні.