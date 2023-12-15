МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей
Киев • УНН
Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.
Полиция задержала водителя на польской регистрации, который совершил наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте", - сообщил Николенко.
По его словам, в госпитализации они не нуждались.
Водитель автомобиля на польской регистрации, который совершил наезд, задержан полицией. Начались следственные действия. Наши консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле
Он отметил, что пострадавшие украинские водители вчера прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.
Напомним
Накануне польский водитель на заблокированном пункте пропуска "Рава-Русская" сбил трех украинских водителей на пешеходном переходе.
МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей
Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.
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