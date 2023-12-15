МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  84236 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  91106 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  101918 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  155742 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  155251 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  146015 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  139052 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  141898 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  135739 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125122 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  107923 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140271 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148671 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138725 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127823 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

  •  109992 просмотра
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  109139 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  94322 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  89228 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  46362 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
mid-zaderzhan-voditel-sbivshii-trekh-ukrainskikh-voditelei-na-granitse-s-polshei

МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 10:19  •  13507 просмотра

Read in English

Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.

Полиция задержала водителя на польской регистрации, который совершил наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул. Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте", - сообщил Николенко.

По его словам, в госпитализации они не нуждались.

Водитель автомобиля на польской регистрации, который совершил наезд, задержан полицией. Начались следственные действия. Наши консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле

- рассказал Николенко.

Он отметил, что пострадавшие украинские водители вчера прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

Напомним

Накануне польский водитель на заблокированном пункте пропуска "Рава-Русская" сбил трех украинских водителей на пешеходном переходе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
МЗС: затримано водія, який збив трьох українських водіїв на кордоні з Польщею
MFA: Driver who hit three Ukrainian drivers on the border with Poland detained
Новости по теме

МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей

Водитель был задержан за наезд на трех украинских водителей на польско-украинской границе, в результате чего они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. Украинский консул отреагировал на инцидент.

Криминал и ЧП •   •  13507 просмотра
МИД: задержан водитель, сбивший трех украинских водителей на границе с Польшей

В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма

Украинские партизаны взорвали железнодорожный поезд с грузом для российских войск в Мелитополе, повредив пути и оборудование. Эта атака сорвала транспортировку военных грузов из Крыма и является последней в серии успешных диверсий.

Война •   •  20158 просмотра
В оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали поезд, которым россияне возили боеприпасы из Крыма

"Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве

"Киевстар" возобновил работу сети 4G в Киеве, генеральный директор подтвердил, что фиксированный интернет и голосовая связь работают, но восстановление SMS продолжается.

Общество •   •  19046 просмотра
"Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике, отмечают в профильной ассоциации

Экономика •   •  84236 просмотра
Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба

россия перестанет быть членом в Дунайской комиссии из-за ракетных ударов и ударов беспилотников по нижнему Дунаю.

Война •   •  25996 просмотра
россию выгоняют из Дунайской комиссии из-за ударов по нижнему Дунаю - Кулеба

Южная Корея выразила протест в связи с вторжением России и Китая в зону противовоздушной обороны

Южная Корея выразила протест Китаю и России после того, как их военные самолеты вошли в зону противовоздушной обороны, что заставило Сеул и Токио поднять по тревоге самолеты.

Новости Мира •   •  13649 просмотра
Южная Корея выразила протест в связи с вторжением России и Китая в зону противовоздушной обороны

Советник Орбана заявил, что ЕС потребует еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС лишь начало. В течение следующих лет Киеву понадобится получить около 70 единодушных решений ЕС.

Общество •   •  21866 просмотра
Советник Орбана заявил, что ЕС потребует еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз

россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко

Зафиксировано передвижение российских военных: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и танк направляются в Бердянск из Мариуполя, а россия перебрасывает системы противовоздушной обороны в Мариуполь.

Война •   •  21560 просмотра
россияне перебрасывают военную технику на Бердянское направление - Андрющенко

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Украинцы все чаще бронируют отдых в Карпатском регионе на новогодние праздники, а среди тех, кто путешествует за границу, заметное предпочтение отдается таким направлениям, как Египет.

Общество •   •  91106 просмотра
Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года

Лидеры ЕС договорились обсудить пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года, при этом большинство поддерживает пересмотр многолетней финансовой программы с этой целью.

Экономика •   •  17395 просмотра
Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года