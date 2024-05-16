МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ

2 года назад хакерские группы, связанные с россией, совершили масштабную кибератаку на ИТ-сети Министерства иностранных дел Венгрии, в результате чего российские спецслужбы получили доступ к конфиденциальным данным, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности Венгрии. В ведомстве отрицали сам факт атаки, но сейчас журналисты нашли доказательства атаки и того, что о ней знали. Об этом сообщает венгерское издание 444, пишет УНН.

Детали

В марте 2022 года хакеры, связанные с россией, провели атаку на ИТ-сети Министерства иностранных дел Венгрии, о чем писали местные СМИ. Представители МИД и некоторые члены правящей партии опровергли эти обвинения, назвав их "предвыборной ложью". Однако сейчас появились новые документы, подтверждающие, что российские военные и гражданские спецслужбы осуществили масштабную кибератаку на системы венгерского МИД. Это представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поскольку из компьютерных систем могут быть похищены ценные данные.

Журналист Саболч Паньи, используя информацию из неофициальных источников, раскрыл детали операции российских спецслужб против венгерской дипломатии. Он описал, как хакеры, связанные с россией, проникли в компьютерную сеть и внутренние коммуникации МИД Венгрии, получив доступ к важным данным. Министерство и несколько политиков от партии "Фидес" категорически опровергли эти заявления. Однако, согласно внутренним документам, становится очевидным, что не только атаки произошли, но и о них было известно в МИД. В письме от главы одной из венгерских спецслужб четко указывается на масштабы кибератак и указываются их исполнители.

В конце сентября 2021 года генерал-лейтенант Гедвига Сабо, на тот момент генеральный директор Службы национальной безопасности (SSNS), которая обеспечивает технические потребности других спецслужб, сделала отчет о состоянии ИТ-сетей Министерства иностранных дел, описывая ситуацию как тревожную. Отчет был адресован Тамашу Варге, который в то время занимал должность государственного секретаря по гражданской разведке в Министерстве иностранных дел, а сейчас он является заместителем министра и парламентским государственным секретарем в том же министерстве.

Служба каталогов, почтовая служба, служба файловых серверов, рабочая станция пользователя, обслуживающая системы KKM, управление идентификацией и авторизацией пользователей, были скомпрометированы, включая наиболее привилегированные учетные записи администраторов. Более 4 тыс. рабочих станций и более 930 серверов стали ненадежными в результате тотального удара - указывает Сабо.

Из этого следует, что хакеры имели доступ к электронным письмам, документам, личным данным чиновников Министерства иностранных дел, а также другой конфиденциальной информации. Указывается также, что хакерские атаки были связаны с группами APT 28 (имеет отношение к российскому гру) и APT 29 (связана с фсб).

По информации источников из 444, дипломатам, которые работали в посольствах под дипломатическим прикрытием, запретили использовать свои личные электронные почты для корреспонденции с МИД, поскольку там знали о том, что к этим адресам имеют доступ хакеры.

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Благодаря доступу ко всей корреспонденции и базам данных серверов венгерской дипломатии, россияне, вероятно, получили широкие возможности для проведения разведывательных операций против Венгрии и ее союзников. Они могли иметь доступ к различным системам, включая Консульскую информационную систему, финансовую систему учета под названием Source и систему электронного документооборота и регистрации Scriptament, где хранится большое количество документов, которые не являются секретными, но требуют защиты, включая отчеты о местных событиях, встречи, личную информацию о сотрудниках и многое другое.

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