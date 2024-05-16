МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  13522 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  34726 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  134115 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139477 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149724 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167180 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139812 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158168 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153565 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131453 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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11 мая 2024, 08:40  •  382526 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  423076 просмотра

МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ

Связанные с россией хакерские группы совершили масштабную кибератаку на ИТ-сети Министерства иностранных дел Венгрии в 2022 году, получив доступ к конфиденциальным данным и создав серьезную угрозу национальной безопасности Венгрии. Об этом знали венгерские спецслужбы и дипломаты, несмотря на первоначальные отрицания со стороны министерства.

Новости Мира •   •  4603 просмотра
МИД Венгрии знал о российских кибератаках, которые произошли два года назад - СМИ

Ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает - спикер ОТУВ "Северск"

Оперативная обстановка на северной границе контролируемая и существенно не изменится: противник продолжает обстреливать населенные пункты вдоль пограничной полосы Черниговской и Сумской областей из различных видов артиллерии и беспилотников.

Война •   •  5704 просмотра
Ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает - спикер ОТУВ "Северск"

ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ

Греция импортирует российскую нефть под видом турецкого топлива, обходя санкции ЕС на импорт.

Новости Мира •   •  4758 просмотра
ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой - СМИ

В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен

В апреле государственные заказчики провели через систему Prozorro закупок на сумму 78,5 млрд грн, достигнув довоенного уровня.

Экономика •   •  4991 просмотра
В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новый закон о мобилизации вступает в силу уже в субботу, 18 мая. УНН подробно рассказывает, что предусматривает документ, кто имеет отсрочку и право на бронирование и чего ожидать.

Общество •   •  34726 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

Силы обороны сорвали планы российских войск максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться, продолжая выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держа противника под огневым контролем, указали в Генштабе.

Война •   •  7834 просмотра
Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет

Исследование выявило 618 белков в крови, связанных с 19 типами рака, причем 107 белков были обнаружены за 7 лет до установления диагноза, что указывает на возможность раннего выявления риска рака.

Здоровье •   •  8814 просмотра
Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет

Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин

Российские войска пытаются прорваться и заблокировать Северск, чтобы создать условия для наступления на Славянск, но их продвижение в этом направлении относительно остановлено, тогда как Часов Яр остается под контролем украинских Сил обороны.

Война •   •  11225 просмотра
Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин

ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT

Заявка Грузии на членство в ЕС будет заморожена, если будет принят спорный закон об "иностранных агентах", инспирированный Россией.

Новости Мира •   •  10169 просмотра
ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT

На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Украина столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за дефицита электроэнергии, с ограничениями в промышленности, запланированными на сегодня с 16:00, и обратилась к ЕС с просьбой об экстренной помощи.

Общество •   •  10695 просмотра
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго