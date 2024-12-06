Мы не забудем о справедливости для всех украинцев - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул важность укрепления армии и достижения справедливого мира для Украины. Он подчеркнул, что когда верит один, то спастись могут все.
Президент Владимир Зеленский отметил важность укрепления украинской армии и достижения справедливого мира, подчеркнув, что вера одного может стать шансом для всех, передает УНН.
Мы хотим жизни для Украины и делаем и будем делать все, чтобы укрепить нашу украинскую армию. Мы хотим справедливого мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев, о справедливом праве всех наших людей жить в своем доме
По его словам, когда верит один, то спастись могут все.
И мы благодарим всех, кто помогает – помогает Украине, а значит, и себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех. Так же, когда верит один, спастись могут ус
Напомним
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных С Днем Вооруженных Сил и подчеркнул, что благодаря ним держится фронт и Украина.