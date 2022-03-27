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Мы не сядем за один стол, если они заговорят о "демилитаризации" и "денацификации": Зеленский о переговорах с россией

Киев • УНН

 • 150244 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Если российская сторона заговорит о "демилитаризации" и "денацификации" Украины — украинская делегация не сядет с ними за один стол переговоров. Об этом в интервью российским журналистам, опубликованным "Медузой", заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мы не сядем за один стол, если они заговорят о "демилитаризации" и "денацификации": Зеленский о переговорах с россией

Цитата

"Денацификация и демилитаризация" — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", — заявил Президент.

Детали

Зеленский отмечает о шести пунктах, на которых построена риторика переговоров россии и Украины для окончания войны.
Прежде всего, первым документом со стороны российской федерации был ультиматум, который оказался был публичным, потому что, как обычно, это "где-то слилось в информационном поле".

"Еще про информационное поле… Мы во время минских переговоров привыкли… Они всегда отправляли тот или иной формат и как бы затягивали процесс. Это говорит о том, что они затягивали процесс, потому что они хотели в течение быстрого времени нас оккупировать", — продолжил Зеленский.

Кроме того, Гарант добавляет, что среди российских военных была обнаружена парадная форма.

"Я не знаю, известно вам это или нет, но очень смешно, как они готовились. Смешно, если бы не было так трагично, да. Парад на Майдане независимости в Киеве. В общем, вот — танками пройти на третий или четвертый день войны. И вот", — рассказал Президент.

Кроме того, Зеленский упомянул президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в контексте некорректной позиции в отношении россии.

"Реакция Турции несколько некорректна, и мы об этом говорили с президентом Эрдоганом. Там есть и тонкости в переводе его заявления, и тонкости в риторике", — резюмировал он.

Добавим

27 марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского.

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