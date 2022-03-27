Ми не сядемо за один стіл, якщо вони заговорять про "демілітаризацію" та "денацифікацію": Зеленський про переговори з росією

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"Денацифікація і демілітаризація" — взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо будемо говорити про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це незрозумілі абсолютно речі", — заявив Президент.

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Зеленський зазначає про шість пунктів, на яких побудована риторика переговорів росії та України для закінчення війни.

Перш за все, першим документом з боку російської федерації був ультиматум, який виявився був публічним, тому що, як завжди, це "десь злилося в інформаційному полі".

"Ще про інформаційне поле... Ми під час мінських переговорів звикли... Вони завжди відправляли той чи інший формат і як би затягували процес. Це говорить про те, що вони затягували процес, тому що вони хотіли протягом швидкого часу нас окупувати", — продовжив Зеленський.

Крім того, Гарант додає, що серед російських військових була виявлена парадна форма.

"Я не знаю, відомо вам це чи ні, але дуже смішно, як вони готувалися. Смішно, якби не було так трагічно, так. Парад на Майдані Незалежності в Києві. Загалом, ось - танками пройти на третій або четвертий день війни. І ось", - розповів Президент.

Крім того, Зеленський згадав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, в контексті некоректної позиції щодо росії.

"Реакція Туреччини дещо некоректна, і ми про це говорили з президентом Ердоганом. Там є і тонкощі в перекладі його заяви, і тонкощі в риториці", - резюмував він.

Додамо

27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов і письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського.