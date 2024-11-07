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MHP MECH TECH Hackathon: МХП продолжает инвестировать в развитие талантливой молодежи

MHP MECH TECH Hackathon: МХП продолжает инвестировать в развитие талантливой молодежи

Киев  •  УНН

13:09 • 2298 просмотра

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МХП продолжает инвестировать в развитие талантливой молодежи.

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, провела масштабный Технический Хакатон - MHP MECH TECH Hackathon, направленный на поддержку и развитие студентов технических специальностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

В течение трех дней 45 участников из 22 учебных заведений Украины имели возможность посетить различные производственные площадки МХП, включая Птицекомплекс, Инкубатор, Перерабатывающий и Биогазовый комплексы, производство комбикормов. Студенты узнали о современных технологиях, применяемых в производстве продукции из мяса птицы, имели возможность пообщаться с представителями компании и определить для себя возможности для развития карьеры. После серии экскурсий участники объединились в команды и соревновались в решении практических кейсов, разработанных экспертами МХП. Итогом интенсивной работы стали готовые предложения для совершенствования производственных процессов компании.

Самые успешные команды были отмечены призами и получили шанс пройти стажировку в МХП, что открывает им перспективы для развития карьеры в одной из крупнейших компаний в своей отрасли. Кроме работы над заданиями, студенты приняли участие в тематическом мероприятии в честь Хэллоуина, которое организовала команда по привлечению молодежи, что дало возможность отдохнуть и еще больше укрепить командный дух.

Мы ценим талантливую молодежь и стремимся предоставить ей возможности для профессионального развития. Хакатон дал студентам уникальный опыт применения теоретических знаний на практике, а также возможность ознакомиться с реалиями работы в крупной международной компании. Такой подход помогает нам выявлять и поддерживать перспективные кадры, от которых в будущем будет зависеть развитие отрасли и экономики нашей страны

- комментирует Ксения Моторина, руководитель группы привлечения и развития молодежи в МХП.

Мероприятие получило положительные отзывы участников, которые отметили, что MHP MECH TECH Hackathon стал важным этапом в их подготовке к реальным профессиональным вызовам, расширил их знания и вдохновил на дальнейшее развитие по профессии.

Кроме MECH TECH Hackathon в этом году компания МХП провела подобные мероприятия и для студентов аграрных специальностей, а также для тех, кто осваивает ветеринарные профессии. МХП продолжает инвестировать в молодежь, создавая платформы для практического обучения и знакомства с крупным бизнесом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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