Мэй осудила Бориса Джонсона за замечания в адрес женщин-мусульманок

Премьер страны дала понять, что согласна с мнением председателя правящей Консервативной партии Брэндоном Льюисом, который ранее заявил, что Джонсону следует извиниться перед последовательницами ислама.

Крайне важно, чтобы каждый из нас проявлял осторожность в используемых терминах. Совершенно ясно, что слова, которые использовал Борис Джонсон для описания внешности людей, без сомнения, были обидчивы. Я никогда не использовала бы подобных выражений. Считаю, что он не прав в содеянном, и согласна с Брендоном Льюисом. Мы верим в то, что люди имеют право на выражение своей религии, и, в случае с женщинами, которые носят бурку и никаб, выбирать то, как они одеваются“, — сказала Мэй.

С замечаниями в адрес женщин, которые носят традиционную мусульманскую одежду Борис Джонсон выступил в статье, опубликованной в The Telegraph, и посвященной запрету паранджи и никаба в Дании. Экс-глава внешнеполитического видомтсва Великобритании выступил против такого запрета, однако заявил, что в современном обществе не должно быть приемлемым ношение подобной одежды.

Он согласился с теми, кто считает, что бурка на женщинах производит гнетущее впечатление. Экс-министр назвал сам факт сокрытия лиц тканью чем-то странным и пугающим. По его словам, человек в бурке “похож на грабителя банка”. Бывший министр назвал смехотворными действия людей, которые выбирают для появления на публике наряды, в которых они выглядят, как “почтовые ящики”.

Кроме Мэй и Льюиса, Джонсона за его высказывания раскритиковали и его бывшие коллеги в британском МИД, в том числе замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистер Берт, курирующий ближневосточное направление британской внешней политики.

Напомним, запрет на ношение одежды, полностью скрывающей лицо, в общественных местах был введен в Дании в конце мая решением парламента. Он вступил в силу 1 августа. За ношение подобной одежды в первый раз налагается штраф в размере 1 тыс. датских крон (134 евро). С каждым новым нарушением штраф будет увеличиваться, его верхняя планка установлена ​​в размере 10 тыс. крон (1,34 тыс евро). 4 августа закон был впервые применен штраф был наложен на женщину, появилась в никабе в торговом центре.