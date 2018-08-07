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Мей засудила Бориса Джонсона за зауваження на адресу жінок-мусульманок

Мей засудила Бориса Джонсона за зауваження на адресу жінок-мусульманок

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей засудила екс-главу британського МЗС Бориса Джонсона за його висловлювання на адресу жінок, які носять мусульманський одяг. З такими словами Мей виступила у вівторок у відеозверненні, показаному в ефірі телеканалу Sky News, інформує УНН.

Прем’єрка країни дала зрозуміти, що згодна з думкою голови правлячої Консервативної партії Брендоном Льюїсом, який раніше заявив, що Джонсону слід вибачитися перед послідовницями ісламу.

“Вкрай важливо, щоб кожен з нас виявляв обережність у використовуваних термінах. Абсолютно ясно, що слова, які використовував Борис для опису зовнішності людей, без сумніву, були образливі. Я ніколи не використовувала б подібних виразів. Вважаю, що він не правий у скоєному, і згодна з Брендоном Льюїсом. Ми віримо в те, що люди мають право на висловлення своєї релігії, і, у випадку з жінками, що носять бурку і нікаб, вибирати те, як вони одягаються”, — сказала Мей.

Із зауваженнями на адресу жінок, які носять традиційний мусульманський одяг Борис Джонсон виступив у статті, опублікованій у The Telegraph, і присвяченій забороні паранджі і нікаба в Данії. Екс-глава зовнішньополітичного відомтсва Британії виступив проти такої заборони, проте заявив, що в сучасному суспільстві не повинно бути прийнятним носіння подібного одягу.

Він погодився з тими, хто вважає, що бурка на жінках справляє гнітюче враження. Колишній міністр назвав сам факт приховування осіб тканиною чимось дивним і страшним. За його словами, людина в бурці “схожа на грабіжника банку”. Екс-міністр назвав сміхотворними дії людей, які вибирають для появи на публіці наряди, в яких вони виглядають, як “поштові скриньки”.

Крім Мей і Льюїса, Джонсона за його висловлювання розкритикували і його колишні колеги у британському МЗС, у тому числі заступник міністра закордонних справ Сполученого Королівства Алістер Берт, який курирує близькосхідний напрям британської зовнішньої політики.

Нагадаємо, заборона на носіння одягу, що повністю приховує обличчя, в громадських місцях була введена в Данії у кінці травня рішенням парламенту. Він вступив в силу 1 серпня. За носіння подібного одягу в перший раз накладається штраф у розмірі 1 тис. датських крон (134 євро). З кожним новим порушенням штраф буде збільшуватися, його верхня планка встановлена ​​в розмірі 10 тис. крон (1,34 тис євро). 4 серпня закон був уперше застосований, штраф був накладений на жінку, що з’явилася в нікабі у торговому центрі.

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