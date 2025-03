"Это Бат, а не Солсбери. По крайней мере российские подозреваемые в отравлении могли распознать правильный церковный шпиль", - написал Уотерсон.

Напомним, сегодня Мэй в специальном заявлении по поводу годовщины отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, отметила, что город успешно справился с последствиями инцидента, который произошел 4 марта 2018 года.

По мнению представителя российского МИД, "трагикомическое" дело Скрипалей позволяет правительству премьер-министра Терезы Мэй отвлекать внимание от проблем с Brexit.

That's Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk

- Jim Waterson (@jimwaterson) 4 марта 2019