Мэй перепутала шпиль в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликовала не тот шпиль в посте относительно годовщины отравления в Солсбери. На это обратил внимание журналист Джим Уотерсон, передает УНН со ссылкой на его Тwitter.
"Это Бат, а не Солсбери. По крайней мере российские подозреваемые в отравлении могли распознать правильный церковный шпиль", - написал Уотерсон.
Напомним, сегодня Мэй в специальном заявлении по поводу годовщины отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, отметила, что город успешно справился с последствиями инцидента, который произошел 4 марта 2018 года.
По мнению представителя российского МИД, "трагикомическое" дело Скрипалей позволяет правительству премьер-министра Терезы Мэй отвлекать внимание от проблем с Brexit.
That's Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk- Jim Waterson (@jimwaterson) 4 марта 2019