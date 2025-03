"Це Бат, а не Солсбері. Принаймні російські підозрювані в отруєнні могли розпізнати правильний церковний шпиль", - написав Уотерсон.

Нагадаємо, сьогодні Мей у спеціальній заяві з приводу річниці отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, зазначила, що місто успішно впоралося з наслідками інциденту, який стався 4 березня 2018 року.

На думку представника російського МЗС, “трагікомічна” справа Скрипалів дозволяє уряду прем’єр-міністерки Терези Мей відволікати увагу від проблем з Brexit.

That’s Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk

— Jim Waterson (@jimwaterson) 4 березня 2019 р.