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Мей переплутала шпиль в Солсбері

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей опублікувала не той шпиль у пості щодо річниці отруєння в Солсбері. На це звернув увагу журналіст Джим Уотерсон, передає УНН з посиланням на його Тwitter.

"Це Бат, а не Солсбері. Принаймні російські підозрювані в отруєнні могли розпізнати правильний церковний шпиль", - написав Уотерсон.

Нагадаємо, сьогодні Мей у спеціальній заяві з приводу річниці отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, зазначила, що місто успішно впоралося з наслідками інциденту, який стався 4 березня 2018 року.

На думку представника російського МЗС, “трагікомічна” справа Скрипалів дозволяє уряду прем’єр-міністерки Терези Мей відволікати увагу від проблем з Brexit.

That’s Bath, not Salisbury. At least the Russian poisoning suspects could recognise the correct church spire. pic.twitter.com/moXlDioDwk

— Jim Waterson (@jimwaterson) 4 березня 2019 р.

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