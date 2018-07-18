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9 марта, 17:47 • 39718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153345 просмотра

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Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Шойгу - Reuters

Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Шойгу - Reuters

Киев  •  УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Источники агентства указали, что Мэттис открыт для проведения переговоров с Шойгу, но не уточнили, обращалась американская сторона с запросом на личную встречу или телефонный разговор.

Переговоры Мэттиса и Шойгу, в случае их проведения, станут первой встречей глав оборонных ведомств двух стран по 2015 года, отмечает Reuters.

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в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что оборонное ведомство США не комментирует информацию о готовности Мэттис к переговорам с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

“У нас в настоящее время нет информации по этому поводу, но мы дадим вам знать, как только что-то изменится”, — заявила Балданза.

Напомним, санкции США в отношении Российской Федерации останутся в силе, они не будут отменены.

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