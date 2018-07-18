Мэттис готов провести переговоры с российским министром обороны Шойгу - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Источники агентства указали, что Мэттис открыт для проведения переговоров с Шойгу, но не уточнили, обращалась американская сторона с запросом на личную встречу или телефонный разговор.
Переговоры Мэттиса и Шойгу, в случае их проведения, станут первой встречей глав оборонных ведомств двух стран по 2015 года, отмечает Reuters.
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в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что оборонное ведомство США не комментирует информацию о готовности Мэттис к переговорам с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
“У нас в настоящее время нет информации по этому поводу, но мы дадим вам знать, как только что-то изменится”, — заявила Балданза.
Напомним, санкции США в отношении Российской Федерации останутся в силе, они не будут отменены.