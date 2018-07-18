Меттіс готовий провести переговори із російським міністром оборони Шойгу - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Глава Пентагону Джеймс Меттіс готовий провести переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Джерела агентства вказали, що Меттіс відкритий до проведення переговорів зі Шойгу, але не уточнили, чи зверталася американська сторона зі запитом на особисту зустріч або телефонну розмову.
Переговори Меттіса і Шойгу, в разі їх проведення, стануть першою зустріччю глав оборонних відомств двох країн зі 2015 року, відзначає Reuters.
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у відповідь на запит кореспондента ТАРС представник Пентагону підполковник Мішель Балданза заявила, що оборонне відомство США не коментує інформацію про готовність Меттіса до переговорів із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу
“У нас в даний час немає інформації із цього приводу, але ми дамо вам знати, як тільки щось зміниться”, — заявила Балданза.
Нагадаємо, санкції Сполучених Штатів щодо Російської Федерації залишаться в силі, вони не будуть скасовані.