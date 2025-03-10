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Металлы дешевеют из-за слабых данных из Китая и неопределенности по пошлиным США

Киев • УНН

 • 14172 просмотра

На Лондонской бирже металлов цены на медь упали на 1,1% до 9512 долларов за тонну. Падение цен связано с неопределенностью по тарифам США и признаками слабости экономики Китая.

Металлы дешевеют из-за слабых данных из Китая и неопределенности по пошлиным США

Цены на медь и алюминий упали на фоне того, как инвесторы борются с неопределенностью относительно пошлин администрации президента США Дональда Трампа, а признаки слабости экономики Китая добавили туманные перспективы для глобального роста, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на медь продолжила падение с четырехмесячного максимума, упав на 1,1% до 9512 долларов за тонну до 9:00 по местному времени на Лондонской бирже металлов. Алюминий и цинк также подешевели, а фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали ниже 100 долларов за тонну.

Дополнение

Цифры инфляции в Китае, опубликованные в воскресенье, указывают на устойчивое снижение спроса, на фоне того, как вторая по величине экономика мира борется с многолетним кризисом в сфере недвижимости. В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что экономику США ждет "переходный период" после рыночных потрясений, вызванных его торговой политикой.

Промышленные товары пока что были достаточно устойчивыми перед лицом торговых войн, развязанных Трампом после того, как он вступил в должность в январе. Индекс LMEX шести недрагоценных металлов достиг максимума за почти пять месяцев 6 марта, а медь в этом году выросла более чем на 8%.

В ответ на пошлины США, ЕС готовит «взаимные тарифы» на сталь и алюминий28.02.25, 18:02 • 21791 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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