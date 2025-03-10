Метали дешевшають через слабкі дані з Китаю та невизначеність щодо мит США

Ціни на мідь та алюміній впали, на тлі того, як інвестори борються з невизначеністю щодо мит адміністрації президента США Дональда Трампа, а ознаки слабкості економіки Китаю додали туманні перспективи щодо глобального зростання, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на мідь продовжила падіння з чотиримісячного максимуму, впавши на 1,1% до 9512 доларів за тонну до 9:00 за місцевим часом на Лондонській біржі металів. Алюміній і цинк також подешевшали, а ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі впали нижче 100 доларів за тонну.

Доповнення

Цифри інфляції в Китаї, оприлюднені в неділю, вказують на стійке зниження попиту, на тлі того, як друга за величиною економіка світу бореться з багаторічною кризою нерухомості. У той же час президент США Дональд Трамп попередив, що економіку США чекає "перехідний період" після ринкових потрясінь, викликаних його торговою політикою.

Промислові товари поки що були досить стійкими перед обличчям торгових війн, розв’язаних Трампом після того, як він вступив на посаду в січні. Індекс LMEX шести недорогоцінних металів досяг максимуму за майже п’ять місяців 6 березня, а мідь цього року зросла більш ніж на 8%.

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