Месси и благотворительность: футболист получил правительственную награду Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил очередное признание, а с ним и одну из самых высоких правительственных наград Каталонии - Крест Сант-Жорди (Святого Георгия), информирует УНН со ссылкой на сайт "Барселоны".
Аргентинца наградили за невероятную спортивную карьеру и помощь госпиталя "Сант-Жоан-де-Дэу" в Барселоне во время строительства детского онкологического центра.
"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - Месси опубликовал следующую запись в Instagram.
Добавим, что данную награду начали вручать с 1981 года, которая считается одной из самых высоких в Каталонии. Также аргентинец стал вторым в истории команды, который получил эту награду после Йохан Кройфф.