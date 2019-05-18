Мессі і благодійність: футболіст отримав урядову нагороду Каталонії

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі отримав чергове визнання, а з ним і одну з найвищих урядових нагород Каталонії - Хрест Сант-Жорді (Святого Георгія), інформує УНН з посиланням на сайт "Барселони".

Аргентинця нагородили за неймовірну спортивну кар'єру і допомогу госпіталю "Сант-Жоан-де-Деу" в Барселоні під час будівництва дитячого онкологічного центру.

"Велике спасибі за нагородження Хрестом Сант-Жорді. Пишаюся цим визнанням і ціную те значення, яке має ця нагорода в каталонському суспільстві", - Мессі опублікував такий запис в Instagram.

Додамо, що дану нагороду почали вручати з 1981 року, яка вважається однією з найвищих в Каталонії. Також аргентинець став другим в історії команди, який отримав цю нагороду після Йохана Кройффа.

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