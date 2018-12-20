МЭРТ планирует снизить норму отчислений из чистой прибыли предприятий

“Действующие нормы по уплате госкомпаниями, в частности, 75% чистой прибыли в бюджет, мягко говоря, не способствуют эффективности функционирования этих компаний, ведь фактически не оставляют им свободных средств для реинвестирования. Мы предлагаем уменьшить этот процент хотя бы до 50%. Так же до 50% мы предлагаем уменьшить долю выплаты дивидендов государственными акционерными обществами”, - отметил Степан Кубив.

Как известно, начиная с 2015 года государственные компании обязаны платить часть собственной прибыли в размере 75% в Государственный бюджет.

“Если не обновлять производственные мощности, то экономика Украины, а именно промышленность и инновационный сектор существенно потеряет в своей конкурентоспособности. Государственные предприятия должны иметь средства на модернизацию и полученная ими чистая прибыль они прежде всего должны вкладывать в собственное развитие и расширение рынков для своей продукции”, - отметил Первый вице-премьер-министр.

Напомним, в 2018 году государственные предприятия уплатили более 31 млрд грн дивидендов и отчислили 7,5 млрд грн частей их чистой прибыли. При этом, изношенность основных средств госпредприятий составляет около 73%.