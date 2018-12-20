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Держпідприємства сплатили до бюджету понад 31 млрд грн дивідендів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державні підприємства протягом цього року сплатили до бюджету понад 31 млн грн дивідендів. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

Держпідприємства сплатили до бюджету понад 31 млрд грн дивідендів

"Станом на вчора державні підприємства сплатили цього року понад 31 млрд грн дивідендів, 7,5 млрд грн – частин чистого прибутку", - розповів він.

Також Кубів повідомив, що зношеність основних засобів або застарілість на держпідприємствах становить понад 70%.

Нагадаємо, "Нафтогаз" вже сплатив понад 21 млрд грн дивідендів.

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