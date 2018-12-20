Держпідприємства сплатили до бюджету понад 31 млрд грн дивідендів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державні підприємства протягом цього року сплатили до бюджету понад 31 млн грн дивідендів. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Станом на вчора державні підприємства сплатили цього року понад 31 млрд грн дивідендів, 7,5 млрд грн – частин чистого прибутку", - розповів він.
Також Кубів повідомив, що зношеність основних засобів або застарілість на держпідприємствах становить понад 70%.
Нагадаємо, "Нафтогаз" вже сплатив понад 21 млрд грн дивідендів.