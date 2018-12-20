Госпредприятия уплатили в бюджет более 31 млрд грн дивидендов

“По состоянию на вчера государственные предприятия уплатили в этом году более 31 млрд грн дивидендов, 7,5 млрд грн — частей чистой прибыли”, — рассказал он.

Также Кубив сообщил, что изношенность основных средств или устарелость на госпредприятиях составляет более 70%.

Напомним, “Нафтогаз” уже уплатил более 21 млрд грн дивидендов.