Госпредприятия уплатили в бюджет более 31 млрд грн дивидендов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Государственные предприятия в течение этого года уплатили в бюджет более 31 млн грн дивидендов. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на вчера государственные предприятия уплатили в этом году более 31 млрд грн дивидендов, 7,5 млрд грн — частей чистой прибыли”, — рассказал он.
Также Кубив сообщил, что изношенность основных средств или устарелость на госпредприятиях составляет более 70%.
Напомним, “Нафтогаз” уже уплатил более 21 млрд грн дивидендов.