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МЕРТ планує знизити норму відрахувань з чистого прибутку підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. 20 грудня у рамках підсумкової прес-конференції Мінекономрозвитку Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що Мінекономрозвитку пропонує знизити відсоток відрахування дивідендів та чистого прибутку держпідприємств до Держбюджету з 75% до 50%. Про це повідомила прес-служба МЕРТ, передає УНН.

МЕРТ планує знизити норму відрахувань з чистого прибутку підприємств

“Чинні норми щодо сплати держкомпаніями, зокрема, 75% чистого прибутку до бюджету, м’яко кажучи, не сприяють ефективності функціонування цих компаній, адже фактично не лишають їм вільних коштів для реінвестування. Ми пропонуємо зменшити цей відсоток хоча б до 50%. Так само до 50% ми пропонуємо зменшити частку сплати дивідендів державними акціонерними товариствами”, — зазначив Степан Кубів.

Як відомо, починаючи з 2015 року державні компанії зобов’язані сплачувати частину власного прибутку в розмірі 75% до Державного бюджету.

“Якщо не оновлювати виробничі потужності, то економіка України, а саме промисловість й інноваційний сектор суттєво втратить у власній конкурентоспроможності. Державні підприємства повинні мати кошти на модернізацію і отриманий ними чистий прибуток вони перш за все повинні вкладати у власний розвиток та розширення ринків для своєї продукції”, — відзначив Перший віце-прем’єр міністр.

Нагадаємо, у 2018 році державні підприємства сплатили понад 31 млрд грн дивідендів та відрахували 7,5 млрд частин їхнього чистого прибутку. При цьому, зношеність основних засобів держпідприємств становить близько 73%.

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