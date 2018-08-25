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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Меркель предложила помощь в решении Карабахского конфликта

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Германия готова быть посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила 25 августа в Баку канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Меркель предложила помощь в решении Карабахского конфликта

"Германия хотела бы помочь найти мирное решение", - цитирует канцлера агентство Reuters.

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Также армянский сайт News.am сообщил, что перед тем на пресс-конференции в Ереване Ангела Меркель рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. Меркель напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, ищет пути мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как пишет издание, первую остановку во время своей поездки на Закавказье Меркель сделала в Грузии.

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