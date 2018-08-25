Меркель запропонувала допомогу у вирішенні Карабаського конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Німеччина готова бути посередником у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це заявила 25 серпня в Баку канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Німеччина хотіла б допомогти знайти мирне рішення”, — цитує канцлера агентство Reuters.
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Також вірменський сайт News.am повідомив, що перед тим на прес-конференції в Єревані Анґела Меркель розповіла, що обговорювала це питання з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Меркель нагадала, що Берлін є членом Мінської групи ОБСЄ, яка шукає шляхи мирного врегулювання карабаського конфлікту.
Як пише видання, першу зупинку під час своєї поїздки на Закавказзя Меркель зробила в Грузії.