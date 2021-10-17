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Меркель призвала президента Турции к сотрудничеству по Афганистану

Меркель призвала президента Турции к сотрудничеству по Афганистану

Киев  •  УНН

 • 14588 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время рабочего визита в Стамбул в субботу, 16 октября, призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сотрудничеству по вопросу взаимодействия с радикальным исламистским движением "Талибан", чтобы не допустить еще одного миграционного кризиса, передает УНН.

Цитата

“Для того, чтобы жители Афганистана не стали жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить предоставление гуманитарной помощи”, — цитирует Меркель агентство AFP. Иначе, по словам главы немецкого правительства, предстоящая зима может обернуться для Афганистана “катастрофой”. Ожидается, что это прощальный визит Меркель в Турцию в качестве канцлера ФРГ.

Контекст

С тех пор как талибы установили контроль над Афганистаном, ЕС опасается новой волны беженцев, которые могут попытаться попасть на территорию Евросоюза через Турцию.

Турция требует от ЕС больше средств на содержание беженцев

Одной из главных тем переговоров Меркель и Эрдогана стало соглашение по вопросам беженцев, заключенное между Евросоюзом и Турцией в 2016 году. В рамках этого соглашения Турция обязалась препятствовать нелегальной миграции беженцев в страны ЕС в обмен на многомиллиардную финансовую помощь. Кроме того, Анкара согласилась на реадмиссию мигрантов, которые незаконно проникают через территорию Турции на греческие острова. Евросоюз, в свою очередь, обязался регулярно принимать сирийцев из турецких лагерей для беженцев.

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“Турция прилагает невероятные усилия по сирийских беженцев”, — отметила Меркель. По ее словам, Германия пытается добиться, чтобы Турция получила от ЕС финансирование “более уже согласованных шести миллиардов евро”. Эрдоган неоднократно заявлял, что этой суммы недостаточно. По данным турецкого правительства, на цели в рамках миграционной политики страны за последние годы уже было потрачено около 40 миллиардов евро.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла около 3,7 миллиона беженцев из этой страны. Кроме этого, Турция приняла большое количество мигрантов из Афганистана и других стран.

Напомним

Накануне произошел визит представителя талибов в Анкару, но, несмотря на это, Турция не планирует признавать правительство “Талибана”.

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