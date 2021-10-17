Меркель закликала президента Туреччини до співпраці щодо Афганістану

Цитата

“Для того, щоб жителі Афганістану не стали жертвами контрабандистів і перевізників, ми повинні забезпечити надання гуманітарної допомоги”, — цитує Меркель агентство AFP. Інакше, за словами глави німецького уряду, майбутня зима може обернутися для Афганістану “катастрофою”. Очікується, що це прощальний візит Меркель до Туреччини в якості канцлера ФРН.

Контекст

З тих пір, як таліби встановили контроль над Афганістаном, ЄС побоюється нової хвилі біженців, які можуть спробувати потрапити на територію Євросоюзу через Туреччину.

Туреччина вимагає від ЄС більше коштів на утримання біженців

Однією з головних тем переговорів Меркель і Ердогана стала угода з питань біженців, укладену між Євросоюзом і Туреччиною в 2016 році. В рамках цієї угоди Туреччина зобов’язалася перешкоджати нелегальній міграції біженців в країни ЄС в обмін на багатомільярдну фінансову допомогу. Крім того, Анкара погодилася на реадмісію мігрантів, які незаконно проникають через територію Туреччини на грецькі острови. Євросоюз, у свою чергу, зобов’язався регулярно приймати сирійців з турецьких таборів для біженців.

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“Туреччина докладає неймовірних зусиль щодо сирійських біженців”, — зазначила Меркель. За її словами, Німеччина намагається домогтися, щоб Туреччина отримала від ЄС фінансування “понад вже узгоджених шести мільярдів євро”. Ердоган неодноразово заявляв, що цієї суми недостатньо. За даними турецького уряду, на цілі в рамках міграційної політики країни за останні роки вже було витрачено близько 40 мільярдів євро.

З початку громадянської війни в Сирії в 2011 році Туреччина прийняла близько 3,7 мільйона біженців з цієї країни. Крім цього, Туреччина прийняла велику кількість мігрантів з Афганістану та інших країн.

Нагадаємо

Напередодні стався візит представника талібів до Анкари, але, попри це, Туреччина не планує визнавати уряд “Талібану”.