Ердоган сподівається на продовження співпраці з Берліном після "епохи Меркель"

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“Я сподіваюся, що успішна робота, яку ми вели з... Меркель, триватиме аналогічним чином протягом терміну повноважень нового уряду”, — сказав Ердоган на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка йде з посади.

Деталі

За словами Ердогана, тісний діалог з Меркель допоміг вирішити проблеми, у тому числі питання процесу руху Туреччини до ЄС і кризи біженців, попри розбіжності з деяких питань.

Турецький лідер подякував Меркель за її “щирі” зусилля з врегулювання двосторонніх і регіональних питань, зокрема сирійської кризи. Він побажав Меркель успіхів після закінчення терміну її повноважень, назвавши її своїм “любим другом”.

Меркель заявила, що очікує, що новий уряд в Берліні також буде працювати над взаємними інтересами і геостратегічною співпрацею, додавши, що однак питання щодо дій Туреччини в області прав людини і індивідуальних свобод залишається яблуком розбрату.

Відносини між Туреччиною і Німеччиною були складними протягом 16-річного терміну Меркель на посаді канцлера. Зокрема, критику викликали затримання і судові переслідування громадян Німеччини і активістів турецької опозиції, у тому числі і в ЄС.

Меркель визнала, що переслідування німецьких громадян в Туреччині залишається проблемою, але зберегла позицію про необхідність в продовженні діалогу.

Що стосується проблеми біженців, Ердоган сказав, що Туреччина має намір прийняти в країні близько 5 мільйонів мігрантів. Туреччина відіграє ключову роль в прийомі біженців. Країна вже прийняла близько 3,7 мільйона біженців з Сирії і сотні тисяч мігрантів з інших країн, наприклад, з Афганістану.

Меркель, співавтор пакту про мігрантів між Туреччиною і ЄС, заявила, що блок планує надати Туреччині додаткову фінансову допомогу для підтримки біженців понад раніше узгоджених 6 мільярдів євро (7 мільярдів доларів).

Ердоган неодноразово підкреслював, що його країна більше не буде приймати біженців, наприклад, з Афганістану.

Доповнення

На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи. Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель виконувачем обов’язків канцлера до формування нової коаліції.