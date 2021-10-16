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Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с Берлином после ухода Меркель с поста

Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с Берлином после ухода Меркель с поста

Киев  •  УНН

 • 16445 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Турция стремится поддерживать хорошие рабочие отношения с будущим новым правительством Германии, заявил в субботу в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Цитата:

"Я надеюсь, что успешная работа, которую мы вели с... Меркель, продлится аналогичным образом в течение срока полномочий нового правительства", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, уходящей с должности.

Детали

По словам Эрдогана, тесный диалог с Меркель помог решить проблемы, в том числе вопрос процесса движения Турции в ЕС и беженцев, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

Турецкий лидер поблагодарил Меркель за ее "искренние" усилия по урегулированию двусторонних и региональных вопросов, в частности сирийского кризиса. Он пожелал Меркель успехов после окончания срока ее полномочий, назвав ее своим "дорогим другом".

Меркель заявила, что ожидает, что новое правительство в Берлине также будет работать над взаимными интересами и геостратегическим сотрудничеством, добавив, что однако вопрос о действиях Турции в области прав человека и индивидуальных свобод остается яблоком раздора.

Отношения между Турцией и Германией были сложными в течение 16-летнего срока Меркель на посту канцлера. В частности, критику вызвали задержания и судебные преследования граждан Германии и активистов турецкой оппозиции, в том числе и в ЕС.

Меркель признала, что преследование немецких граждан в Турции остается проблемой, но сохранила позицию о необходимости в продолжении диалога.

Что касается проблемы беженцев, Эрдоган сказал, что Турция намерена принять в стране около 5 млн мигрантов. Турция играет ключевую роль в приеме беженцев. Страна уже приняла около 3,7 миллиона беженцев из Сирии и сотни тысяч мигрантов из других стран, например, из Афганистана.

Меркель, соавтор соглашения по мигрантам между Турцией и ЕС, заявила, что блок планирует предоставить Турции дополнительную финансовую помощь для поддержки беженцев сверх ранее согласованных 6 миллиардов евро (7 миллиардов долларов).

Эрдоган неоднократно подчеркивал, что его страна больше не будет принимать беженцев, например, из Афганистана.

Дополнение

На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы. Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украины политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции.

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