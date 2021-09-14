Меркель считает вступление балканских стран в ЕС совершенно необходимым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимой интеграцию балканских стран в Евросоюз. Об этом она заявила в понедельник, 13 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает УНН.
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“Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС”, — заявила Меркель.
По словам Меркель, Сербии и другим странам региона нужно приложить больше усилий к проведению демократических реформ ради вступления в ЕС. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках “Берлинского процесса”, начатого по инициативе Ангелы Меркель.
Меркель на Балканах
Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с поста главы правительства ФРГ, она делает двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране пройдет встреча канцлера ФРГ с главами правительств всех шести западнобалканских стран — Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, которые стремятся в ЕС.
Балканы стремятся в ЕС
Брюссель уже в течение многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией и Черногорией, Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния и Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.
Ранее, в июле, Меркель уже заявляла, что стимулирование процесса подготовки вступления западнобалканских стран в Евросоюз соответствует его исконным интересам. В регионе также заметно усиливается влияние России и Китая.