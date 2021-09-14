Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

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“Абсолютний геостратегічний інтерес для Європи полягає в тому, щоб ці країни вступили в ЄС”, — заявила Меркель.

За словами Меркель, Сербії та іншим країнам регіону треба докласти більше зусиль до проведення демократичних реформ заради вступу в ЄС. Зміцнення регіонального співробітництва ведеться з 2014 року в рамках “Берлінського процесу”, розпочатого з ініціативи Ангели Меркель.

Меркель на Балканах

Трохи більше ніж за два тижні до парламентських виборів у Німеччині, після яких Меркель піде з поста глави уряду ФРН, вона робить дводенний візит до Сербії і Албанію. 14 вересня в столиці Албанії Тирані пройде зустріч канцлера ФРН з главами урядів всіх шести західнобалканських країн — Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, які прагнуть в ЄС.

Балкани прагнуть в ЄС

Брюссель уже протягом багатьох років веде переговори про вступ до ЄС з Сербією і Чорногорією, Албанія і Північна Македонія офіційно вважаються кандидатами на вступ, Боснія-Герцеговина та Косово розглядаються як потенційні кандидати.

Раніше, в липні, Меркель вже заявляла, що стимулювання процесу підготовки вступу західнобалканських країн до Євросоюзу відповідає його споконвічним інтересам. У регіоні також помітно посилюється вплив Росії і Китаю.