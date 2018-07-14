Меркель поздравила теннисистку Кербер с победой в финале Уимблдона

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42705 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103721 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125615 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133063 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169593 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153558 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181592 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Меркель поздравила теннисистку Кербер с победой в финале Уимблдона

Меркель поздравила теннисистку Кербер с победой в финале Уимблдона

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила в субботу немецкий теннисистку Анжелику Кербер с победой в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - 45 млн долларов США), который проходит в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

“Поздравляем Кербер. Я очень обрадовалась ее захватывающим выступлением и первой победой на Уимблдоне”, — говорится в сообщении.

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Кербер в субботу обыграла в финале турнира американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Победа на Уимблдоне стала для Кербер первой в карьере. Теперь на счету теннисистки три победы на турнирах Большого шлема.

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