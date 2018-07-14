Меркель поздравила теннисистку Кербер с победой в финале Уимблдона

“Поздравляем Кербер. Я очень обрадовалась ее захватывающим выступлением и первой победой на Уимблдоне”, — говорится в сообщении.

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Кербер в субботу обыграла в финале турнира американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Победа на Уимблдоне стала для Кербер первой в карьере. Теперь на счету теннисистки три победы на турнирах Большого шлема.