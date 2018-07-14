Меркель поздравила теннисистку Кербер с победой в финале Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила в субботу немецкий теннисистку Анжелику Кербер с победой в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - 45 млн долларов США), который проходит в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
“Поздравляем Кербер. Я очень обрадовалась ее захватывающим выступлением и первой победой на Уимблдоне”, — говорится в сообщении.
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Кербер в субботу обыграла в финале турнира американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Победа на Уимблдоне стала для Кербер первой в карьере. Теперь на счету теннисистки три победы на турнирах Большого шлема.