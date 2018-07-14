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Меркель привітала тенісистку Кербер з перемогою у фіналі Вімблдону

Меркель привітала тенісистку Кербер з перемогою у фіналі Вімблдону

Київ • УНН

 • 9164 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала в суботу німецьку тенісистку Анжеліку Кербер із перемогою у фіналі Вімблдону — третього в сезоні турніру серії Великого шолома (загальний призовий фонд — 45 млн доларів США), який проходить у Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter офіційного представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта.

“Вітаємо Ангеліку Кербер. Я дуже зраділа її захоплюючим виступом і першою перемогою на Уїмблдоні”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джокович обіграв Надаля на шляху до фіналу Вімблдону

Кербер в суботу обіграла у фіналі турніру американську тенісистку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3. Перемога на Вімблдоні стала для Кербер першою в кар’єрі. Тепер на рахунку тенісистки три перемоги на турнірах Великого шолома.

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