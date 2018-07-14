Меркель привітала тенісистку Кербер з перемогою у фіналі Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала в суботу німецьку тенісистку Анжеліку Кербер із перемогою у фіналі Вімблдону — третього в сезоні турніру серії Великого шолома (загальний призовий фонд — 45 млн доларів США), який проходить у Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter офіційного представника кабміну ФРН Штеффена Зайберта.
“Вітаємо Ангеліку Кербер. Я дуже зраділа її захоплюючим виступом і першою перемогою на Уїмблдоні”, — йдеться у повідомленні.
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Кербер в суботу обіграла у фіналі турніру американську тенісистку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3. Перемога на Вімблдоні стала для Кербер першою в кар’єрі. Тепер на рахунку тенісистки три перемоги на турнірах Великого шолома.