Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флагов Израиля и ОАЭ в честь установления межгосударственных отношений

“После заявления премьер-министра (Биньямина Нетаньяху) о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами здание муниципалитета Тель-Авива было подсвечено сегодня вечером в цвета флагов Государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов”, — говорится в сообщении.

Нетаньяху в четверг на пресс-конференции в Иерусалиме сообщил, что Израиль и ОАЭ договорились о “полноценной нормализации отношений и формальном мире”. По его словам, “это включает соглашения о взаимном открытии посольств и о прямых рейсах”. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

