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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74122 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100206 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124180 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105851 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125826 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100874 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101764 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103810 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флагов Израиля и ОАЭ в честь установления межгосударственных отношений

Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флагов Израиля и ОАЭ в честь установления межгосударственных отношений

Киев  •  УНН

 • 9926 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Здание муниципалитета Тель-Авива подсветили в четверг вечером в цвета флагов Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в честь достижения договоренности о нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета Тель-Авива-Яффо, передает УНН.

“После заявления премьер-министра (Биньямина Нетаньяху) о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами здание муниципалитета Тель-Авива было подсвечено сегодня вечером в цвета флагов Государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов”, — говорится в сообщении.

Нетаньяху в четверг на пресс-конференции в Иерусалиме сообщил, что Израиль и ОАЭ договорились о “полноценной нормализации отношений и формальном мире”. По его словам, “это включает соглашения о взаимном открытии посольств и о прямых рейсах”. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

I congratulate PM @netanyahu on the two great achievements of #peace with the United Arab Emirates and for effectively cancelling the annexation plan. The two actions are important for the security of the State of @Israel. pic.twitter.com/RxmG4KNdm2

— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 13, 2020

The #TelAviv-Yafo Municipality building is lit tonight with the flags of the State of @Israel and the United Arab Emirates, following PM @netanyahu's announcement regarding the normalization of relations with the United Arab Emirates! نبعث الحب من تل ابيب@UAEmGov pic.twitter.com/Tl0QbwvDqn

— Tel Aviv (@TelAviv) August 13, 2020

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