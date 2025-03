Мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапорів Ізраїлю та ОАЕ на честь встановлення міждержавних відносин

“Після заяви прем’єр-міністра (Біньяміна Нетаньяху) про нормалізацію відносин з Об’єднаними Арабськими Еміратами будівлю муніципалітету Тель-Авіва було підсвічено сьогодні ввечері в кольори прапорів Держави Ізраїль та Об’єднаних Арабських Еміратів”, — йдеться в повідомленні.

Нетаньяху в четвер на прес-конференції в Єрусалимі повідомив, що Ізраїль і ОАЕ домовилися про “повноцінну нормалізацію відносин і формальний мир”. За його словами, “це включає угоди про взаємне відкриття посольств і про прямі рейси”. Раніше в четвер президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter повідомив, що Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин.

I congratulate PM @netanyahu on the two great achievements of #peace with the United Arab Emirates and for effectively cancelling the annexation plan. The two actions are important for the security of the State of @Israel . pic.twitter.com/RxmG4KNdm2

— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 13, 2020

The #TelAviv -Yafo Municipality building is lit tonight with the flags of the State of @Israel and the United Arab Emirates, following PM @netanyahu ’s announcement regarding the normalization of relations with the United Arab Emirates ! نبعث الحب من تل ابيب @UAEmGov pic.twitter.com/Tl0QbwvDqn

— Tel Aviv (@TelAviv) August 13, 2020