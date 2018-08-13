Сеть "подорвало" видео с кадрами завода ФФУ

"Общее количество просмотров видеоролика о переработке шин уже составило около 230 тыс.", - подчеркнули в компании.

Видео рассказывает о том, как резиновые шины за несколько секунд измельчаются на оборудовании всемирно известной американской компании Eco Green.

"Такая технология переработки резиновых отходов позволяет не только решать извечные экологические проблемы, но и позволяет на основе полученного продукта изготавливать высококачественные спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и т.д.

Оборудование Eco Green измельчает двухметровые шины на куски размером от 5 до 15 см всего лишь за несколько секунд", - говорится в сообщении.

Ежегодно же в Украине накапливается около 150 тыс. тонн использованных шин. И теперь все они могут стать сырьем, из которого будет изготавливаться основа для футбольных полей, площадок и многофункциональных спортивных комплексов.

Отмечается, что ряд кадров из видео сняты на украинских производственных мощностях "ФФУ Продакшн".

"Это первое отечественное предприятие, которое оборудовано техникой Eco Green и имеет производство замкнутого цикла. Сейчас производственные мощности "ФФУ Продакшн" изготавливают искусственное травяное покрытие по немецкой технологии Polytan, реализует его по всей стране, а также строят несколько десятков новых футбольных мини-полей в столице. Для их обустройства как раз и используют переработанные шины, которые служат амортизационным слоем будущих площадок", - отмечается в заметке.

Как писал УНН, на закупку услуг в травяного завода ФФУ нет никаких жалоб.