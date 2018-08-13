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Мережу "підірвало" відео із кадрами заводу ФФУ

Київ • УНН

 • 15482 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Відео із кадрами переробки гумових шин, що використовуються у подальшому для створення спортивних майданчиків та облаштування футбольних міні-полів, переглянуло майже чверть мільйона користувачів мережі Інтернет. Про це розповіла прес-служба "ФФУ Продакшн" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Мережу "підірвало" відео із кадрами заводу ФФУ

“Загальна кількість переглядів відеоролику про переробку шин вже сягнула близько 230 тис.”, — підкреслили у компанії.

Відео розповідає про те, як гумові шини за декілька секунд подрібнюються на обладнанні всесвітньо відомої американської компанії Eco Green.

“Така технологія переробки гумових відходів дозволяє не лише вирішувати одвічні екологічні проблеми, але й дозволяє на основі отриманого продукту виготовляти високоякісні спортивні майданчики для гри у футбол, баскетбол, волейбол тощо.

Обладнання Eco Green подрібнює двометрові шини на шматки розміром від 5 до 15 см всього лишень за декілька секунд”, — йдеться у повідомленні.

Щорічно ж в Україні накопичується приблизно 150 тис. тонн використаних шин. І відтепер усі вони можуть стати сировиною, з якої виготовлятиметься основа для футбольних полів, майданчиків та багатофункціональних спортивних комплексів.

Зауважується, що низка кадрів з відео відзняті на українських виробничих потужностях “ФФУ Продакшн”.

“Це перше вітчизняне підприємство, яке обладнане технікою Eco Green і має виробництво замкненого циклу. Наразі виробничі потужності „ФФУ Продакшн“ виготовляють штучне трав’яне покриття за німецькою технологією Polytan, реалізовує його по всій країні, а також будує декілька десятків нових футбольних міні-полів у столиці. Для їх облаштування як раз і використовують перероблені шини, які слугують амортизаційним шаром майбутніх майданчиків”, — зазначається у дописі.

Як писав УНН, на закупівлю послуг у трав’яного заводу ФФУ немає жодних скарг.

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