Сеть АЗС Socar повысила цену на автогаз - мониторинг АЗС
Киев • УНН
Стоимость бензина и ДТ в течение суток не изменилась
КИЕВ. 28 октября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 27 октября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,29 грн за литр, А-95+ - 24 66 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,32 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,44 грн за литр, А-95 - 21,94, А-95+ - 22,44 грн за литр и ДТ - 18,84 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,04 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,47 грн за литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,30 грн за литр.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, цены на автогаз сегодня являются справедливыми.