Сеть АТБ объявила о возобновлении деятельности десятков магазинов в Киеве и области, и Харькове

"В городе Киев дополнительно открыто 11 магазинов, еще 10 — в Киевской области: в городах Борисполь, Яготин, с. Софиевская Борщаговка. Общее количество действующих магазинов сети АТБ в городе Киеве на сегодня составляет 45 торговых объектов", — сообщили в компании о возобновлении работы магазинов сети в столичном регионе.

В Харькове возобновили работу 8 магазинов сети АТБ, а общая численность работающих торговых объектов компании в первой столице Украины на сегодня составляет 45.

"В условиях военной агрессии действующие магазины сети АТБ работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с регионом и местом расположения, а также с учетом обострения боевых действий", — уточнили в компании, и посоветовали пользоваться официальным сайтом сети АТБ. По этой ссылке - ежедневная актуальная информация обо всех работающих магазинах сети.

Для оперативного управления сетью АТБ проводит почасовой мониторинг оперативной ситуации по всем регионам присутствия. Внедряются все необходимые меры, по обеспечению магазинов сети АТБ продуктами питания и товарами первой необходимости в максимальном объеме.

Как известно, некоторые магазины сети АТБ в городах непосредственных боевых действий временно закрываются для безопасности сотрудников и посетителей. При стабилизации ситуации и исчезновении угроз магазины снова открывают свои двери. Жители населенных пунктов имеют возможность воспользоваться подвальными помещениями магазинов АТБ для защиты от бомбардировок или авианалетов - в них компания за свой счет сформировала запасы воды и всего необходимого.