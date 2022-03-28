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Мережа АТБ оголосила про відновлення діяльності десятків магазинів у Києві та області і Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 28  березня. УНН. Магазини мережі АТБ, які нещодавно були тимчасово закриті, відновлюють свою діяльність у Києві і області, а також у Харкові. Як повідомила прес-служба корпорації «АТБ», ідеться про відновлення роботи десятків магазинів мережі.

Мережа АТБ оголосила про відновлення діяльності десятків магазинів у Києві та області і Харкові

«У місті Київ додатково відкрито 11 магазинів, ще 10 — у Київської області: в містах Бориспіль, Яготин, с. Софіївська Борщагівка. Загальна кількість діючих магазинів мережі АТБ у місті Києві на сьогодні складає 45 торговельних об’єктів», — повідомили в компанії щодо відновлення роботи магазинів мережі у столичному регіоні.

У Харкові відновили роботу 8 магазинів мережі АТБ, а загальна чисельність працюючих торгових об’єктів компанії у першій столиці України на сьогодні становить 45.

«В умовах військової агресії діючі магазини мережі АТБ працюють у посиленому режимі. Графік їх роботи корегується у відповідності до регіону та місця розташування, а також з урахуванням загострення бойових дій», — уточнили в компанії, та порадили користуватись офіційним сайтом мережі АТБ. За цим посиланням — щоденна актуальна інформація про всі працюючі магазини мережі.

Для оперативного управління мережею АТБ проводить погодинний моніторинг оперативної ситуації в усіх регіонам присутності. Впроваджуються всі необхідні заходи, щодо забезпечення магазинів мережі АТБ продуктами харчування і товарами першої необхідності у максимальному обсязі.

Як відомо, деякі магазини мережі АТБ у містах безпосередніх бойових дій тимчасово закриваються для безпеки співробітників та відвідувачів. При стабілізації ситуації та зникненні загроз магазини знову відчиняють свої двері. Мешканці населених пунктів мають можливість скористатися підвальними приміщеннями магазинів АТБ для захисту від бомбардувань чи авіанальотів — в них компанія за власний кошт сформувала запаси води та всього необхідного.

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