Мэра Николаева не выпустили из Украины на конференцию в Лугано
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич во время брифинга сообщил, что должен был быть на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано, однако его не пропустили на границе, передает УНН.
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“На самом деле я тоже должен был быть в Лугано. Там мы должны были подписать меморандум о сотрудничестве с министром иностранных дел Дании. Но о том, что я не могу туда уехать, я узнал на границе, когда планировал выехать. Для меня это был сюрприз. Но в отличие от других мэров, я не делал из этого скандала, вернулся в город и провел онлайн-встречу, выступил на панели”, – сообщил Сенкевич.
Дополнение
19 мая украинские пограничники не выпустили в Польшу мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Он это связал с "политическими игрищами”.