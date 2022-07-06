Мера Миколаєва не випустили з України на конференцію в Лугано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час брифінгу повідомив, що мав бути на конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано, однак його не пропустили на кордоні, передає УНН.
Цитата
“Насправді я теж повинен був бути в Лугано. Там ми мали б підписати меморандум про співпрацю з міністром закордонних справ Данії. Але про те, що я не можу туди поїхати, я дізнався на кордоні, коли планував виїхати. Для мене це був сюрприз. Але на відміну від інших мерів, я не робив з цього скандалу, повернувся до міста і провів онлайн-зустріч, виступив на панелі”, – повідомив Сєнкевич.
Доповнення
19 травня українські прикордонники не випустили в Польщу мера Чернігова Владислава Атрошенка. Він це пов’язав з “політичними ігрищами”.