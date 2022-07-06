Мера Миколаєва не випустили з України на конференцію в Лугано

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“Насправді я теж повинен був бути в Лугано. Там ми мали б підписати меморандум про співпрацю з міністром закордонних справ Данії. Але про те, що я не можу туди поїхати, я дізнався на кордоні, коли планував виїхати. Для мене це був сюрприз. Але на відміну від інших мерів, я не робив з цього скандалу, повернувся до міста і провів онлайн-зустріч, виступив на панелі”, – повідомив Сєнкевич.

Доповнення

19 травня українські прикордонники не випустили в Польщу мера Чернігова Владислава Атрошенка. Він це пов’язав з “політичними ігрищами”.