Мэр подмосковного Чехова не смог объяснить, почему во время атаки дронов не включили сирены
Киев • УНН
Глава подмосковного Чехова Михаил Собакин не смог объяснить, почему во время атаки беспилотников 4 августа не сработали сирены. Он заявил, что не принимает решения об их запуске и не знает, кто за это отвечает.
Глава подмосковного Чехова Михаил Собакин не смог объяснить, почему во время атаки беспилотников на город 4 августа не сработали системы оповещения и кто отвечает за их включение. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.
Детали
Во время разговора с журналистами на вопрос, почему в городе не прозвучали сирены, чиновник сначала ответил: "А что, должны были?"
Позже Собакин заявил, что не принимает решения о запуске систем оповещения и не смог назвать орган или должностных лиц, ответственных за их работу.
Если это действительно угроза, то, наверное, можно (включить сирены - ред.). Только на них всё равно никто не реагирует. Там, где я живу, сирены вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен
После атаки беспилотников жители Чехова жаловались, что не получили никаких предупреждений об опасности и узнали об атаке только после первых взрывов.
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