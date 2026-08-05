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Мэр подмосковного Чехова не смог объяснить, почему во время атаки дронов не включили сирены

Киев • УНН

 • 7841 просмотра

Глава подмосковного Чехова Михаил Собакин не смог объяснить, почему во время атаки беспилотников 4 августа не сработали сирены. Он заявил, что не принимает решения об их запуске и не знает, кто за это отвечает.

Мэр подмосковного Чехова не смог объяснить, почему во время атаки дронов не включили сирены

Глава подмосковного Чехова Михаил Собакин не смог объяснить, почему во время атаки беспилотников на город 4 августа не сработали системы оповещения и кто отвечает за их включение. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

Во время разговора с журналистами на вопрос, почему в городе не прозвучали сирены, чиновник сначала ответил: "А что, должны были?"

Позже Собакин заявил, что не принимает решения о запуске систем оповещения и не смог назвать орган или должностных лиц, ответственных за их работу.

Если это действительно угроза, то, наверное, можно (включить сирены - ред.). Только на них всё равно никто не реагирует. Там, где я живу, сирены вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен

– сказал Собакин.

После атаки беспилотников жители Чехова жаловались, что не получили никаких предупреждений об опасности и узнали об атаке только после первых взрывов.

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Степан Гафтко

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